كم ستتكبد خزينة تشيلسي حال إقالة ماوريسيو ساري؟

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة تشيلسي لن تدفع مبلغًا كبيرًا في حال قررت إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري وفريقه التقني بعد النتائج السلبية للفريق، وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

ورغم أن عقد المدرب الإيطالي مستمر حتى 2021، إلا أن إدارة الفريق ستدفع أجر سنة فقط لساري، حيث سيتقاضى مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة لمليون جنيه إسترليني لطاقمه الفني.

ويعتبر المبلغ الأقل الذي سيدفعه تشيلسي نظير إقالة أحد مدربيه في عهد المالك الروسي رومان أبراموفيتش، حيث دفع سابقًا ما مجموعه 89،3 مليون جنيه إسترليني، مقابل إقالة 9 مدربين قبل نهاية عقودهم.

وحصل البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه مرتين في تشيلسي على مبلغ 9،5 مليون جنيه إسترليني في المرة الأولى، و18 مليون جنيه إسترليني في المرة الثانية.

ويأتي خلفه البرازيلي فيليبي سكولاري الذي حصل على 12،6 مليون جنيه إسترليني، ثم البرتغالي فيلاس بواش الذي حصل على 12 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فمالك الفريق الروسي رومان أبراموفيتش ينتظر مصير نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي أمام مانشستر سيتي الأحد القادم؛ لاتخاذ قرار نهائي بشأن المدرب الإيطالي.