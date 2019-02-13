تقارير.. زيدان مرشح لخلافة ساري في تدريب تشيلسي

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن إدارة تشيلسي تضع الفرنسي زين الدين زيدان مرشحًا محتملًا لقيادة الفريق خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، الذي يعيش فترة صعبة نتيجة سوء النتائج.

وأدّت الخسارة أمام مانشستر سيتي 6-0 وانتقاد المدرب الإيطالي للاعبيه لوضع إدارة تشيلسي تحت الضغط، خصوصًا أن الفريق فقد أيضًا مركزه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر يونايتد.

وحسب الصحيفة، فالمدرب الفرنسي يملك ثقة أغلب مجلس إدارة تشيلسي ومالكه، خصوصًا في ظل تاريخه الرائع برفقة ريال مدريد والفوز بـ3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا في سنتين ونصف السنة.

وجاء التفكير في زيدان -أيضًا- لكون النجم الأول للفريق البلجيكي إيدين هازارد يعتبره مثله الأعلى، وقد يغير فكرته في الرحيل نحو ريال مدريد الصيف المقبل، حال تعيين الأسطورة الفرنسي مدربًا للفريق.

ويرتبط اسم زيدان ببضع فرق منها مانشستر يونايتد ويوفنتوس كمدرب ومدير رياضي وهو حاليًّا دون فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد بعد الفوز باللقب القاري.