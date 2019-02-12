توتنهام ينقض على مهاجم نادي ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي توتنهام هوتسبير يرغب في ضم الإنجليزي الدولي دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد ستوريدج برفقة نادي ليفربول في منتصف الموسم المقبل، ولم يتم التجديد له في أنفيلد حتى الآن، ما يعني إمكانية توقيعه لأي فريق الصيف المقبل مجانا.

ولا يعتمد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على ستوريدج مطلقًا في التشكيل الأساسي لليفربول هذا الموسم، وشارك المهاجم، البالغ من العمر 29 عامًا، كبديل في 13 مباراة خلال مشوار الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز هدفين فقط، كما شارك كلاعب بديل أيضًا في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفًا واحدًا، إضافة إلى هدف في كأس الرابطة الإنجليزية.

وأشارت التقارير إلى أنَّ مسؤولي توتنهام يعتبرون صفقة ستوريدج البديل الأمثل من داخل إنجلترا للمهاجم هاري كين، حال غيابه عن الفريق بداعي الإصابات أو الإيقاف.

ولن تكلف صفقة ستوريدج خزينة توتنهام أموالاً طائلة، إذ سيكون لاعبًا حرًّا بنهاية الموسم الجاري، بعد أن ينتهي عقده مع ليفربول.

ووفقًا لصحيفة ”الديلي ميرور“، فإن توتنهام سيعرض على ستوريدج عقدًا لمدة موسمين.

ويملك ستوريدج عرضًا للانتقال إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي، إلا أن عرض توتنهام يمكن أن يجعله يغيّر موقفه، ويبقى في البريمييرليغ، لخوض تحدٍ جديدٍ مع السبيرز.