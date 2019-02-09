ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث (صورة)

سجل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، هدفًا لفريقه في المباراة التي تجمعه مع بورنموث، مساء السبت، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي الدقيقة 48 سجل محمد صلاح الهدف الثالث للريدز.

ورفع صلاح رصيده إلى 17 هدفًا متصدرًا قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويلاحقه أوباميانغ، نجم آرسنال، برصيد 15 هدفًا، وهاري كين وسيرجيو أغويرو، وكلٌ منهما رصيده 14 هدفًا.

وكان محمد صلاح قد ابتعد عن التسجيل في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي، ووست هام في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح كان يحتاج لتسجيل هدف في مباراة اليوم، ليصبح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفًا في موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014، ليعادل إنجاز مهاجم ليفربول السابق لويس سواريز في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وسجل صلاح 44 هدفًا في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، الموسم الماضي، مع ليفربول، وسجل 19 هدفًا حتى الآن بالموسم الحالي.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل “هدفين” أمام بورنموث؛ من أجل الوصول إلى الهدف رقم 50 في الدوري مع ليفربول، خلال 62 مباراة.

ونجح الدولي المصري في الوصول إلى الشباك في جميع مبارياته الثلاث ضد بورنموث، وهو اللاعب الوحيد في ليفربول الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز.

ويمتلك ليفربول سجلًا مميزًا أمام بورنموث بعدما حقق الفوز في آخر 3 مواجهات، وسجل خلالها مجتمعة 11 هدفًا دون أن تهتز شباكه.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة، بينما يحتل بورنموث المركز العاشر برصيد 33 نقطة.