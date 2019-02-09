مانشستر يونايتد يحقق فوزًا ثمينًا على فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، فوزًا ثمينًا على مضيفه فولهام 3-0 يوم السبت، بافتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من الفرنسي بول بوغبا (14 و65 من ركلة جزاء)، ومواطنه أنتوني مارسيال (23).

فولهام 0-1 مان يونايتد ، هدف بول بوغبا HD ، ( الحقوق محفوظه ) pic.twitter.com/5vdH6CUuak — عالم المستديرة (@_1WorldFootball) February 9, 2019

وتقدم مانشستر يونايتد بهذه النتيجة إلى المركز الرابع “مؤقتًا” برصيد 51 نقطة، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

فولهام 0-2 مان يونايتد ، هدف مارسيال HD ( الحقوق محفوظه ) pic.twitter.com/XU5o7WmwoG — عالم المستديرة (@_1WorldFootball) February 9, 2019

فولهام 0-3 مان يونايتد

هدف بول بوغبا عن طريق ركلة جزاء HD

الحقوق محفوظه#FULMUN pic.twitter.com/506uHPM7EW — عالم المستديرة (@_1WorldFootball) February 9, 2019

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الثنائي الفرنسي بول بوغبا وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 14 و23.

وفي الوقت الذي بحث فيه فولهام عن تقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65 عبر بوغبا من ضربة جزاء مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا باللقاء.