واين روني يرشح هذا المدرب لقيادة مانشستر يونايتد حال عدم استمرار سولشاير

قال واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، إن المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير يستحق فرصة تولي المسؤولية بشكل دائم، وحال عدم استمراره، رشح ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام لخلافته، باعتباره “أفضل بديل”.

وحل سولشاير بدلًا من جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول، وقاد يونايتد لتحقيق سبعة انتصارات إضافة إلى تعادل واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقدم أوراق اعتماده بقوة لتولي المنصب بشكل دائم، ويتفوق في الترشيحات على بوكيتينو.

وأصبح يونايتد تحت قيادة المدرب النرويجي على بعد نقطتين فقط من الأربعة الأوائل، ويلعب الفريق بسلاسة افتقدها تحت قيادة مورينيو.

وقال روني، هداف يونايتد عبر العصور، لشبكة “سي.إن.إن”: “من الرائع مشاهدة ما يفعله أولي جونار، حيث يقدم أوراق اعتماده لقيادة الفريق بشكل دائم”.

وتابع: “لكن، لو لم يستمر، وقرر النادي اختيار مدرب آخر، أعتقد أن بوكيتينو سيكون الشخص المناسب”.

وقال بوكيتينو في وقت سابق إنه يركز حاليًا على تحقيق إنجاز مع توتنهام، لكنه لم يبدد التكهنات بشأن مستقبله.

وتولى المدرب الأرجنتيني المسؤولية في 2014 وقاد النادي اللندني إلى إنهاء الموسم بين الثلاثة الأوائل في آخر ثلاث سنوات في الدوري، لكنه لم يفز معه بلقب حتى الآن.

ويتوقع أن يتخذ يونايتد قراره بشأن المدرب في نهاية الموسم.. وسيتقابل يونايتد مع فولهام في الدوري، يوم السبت.