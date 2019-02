شاهد لقطات العثور على “الجثة الأولى” في حطام طائرة الأرجنتيني إيميليانو سالا (فيديو)

كشف محققون بريطانيون، اليوم الإثنين، عن عثورهم على جثة، في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي كان على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار دافيد إيبوتسون، التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر، على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية، في بيان: “بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من السيارة التي تعمل عن بعد)، رأينا راكبًا واحدًا بين الحطام”.

ولم يحدد حتى الآن، إن كانت الجثة تخص اللاعب أو الطيار.

BREAKING: Investigators say a body can be seen in the wreckage of the plane which was carrying Cardiff City footballer Emiliano Sala, as they release underwater footage.

