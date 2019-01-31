لاعب سابق في ريال مدريد يطرد من ناد إنجليزي لإدانته باعتداء جنسي‎

أدانت محكمة في مدينة شيفيلد الإنجليزية، اللاعب نايل ماسون البالغ من العمر 22 سنة، ولاعب فريق دونكاستر روفرز؛ بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة، يوم 18 فبراير 2018، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، كما أمرت بإدراج اسمه ضمن سجل مرتكبي الجرائم الجنسية، ودفع غرامة تبلغ 2800 جنيه إسترليني.

وقرر فريق دونكاستر روفرز طرد اللاعب من صفوفه؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في إحدى الحانات.

ورغم كون اللاعب واصل إنكاره للتهمة، لكن تحليل الحمض النووي على ملابس الضحية أكد اتهامها له بكونه حاول الاعتداء جنسيًا عليها، عبر لمس عدة أجزاء من جسدها.

وانخرط اللاعب الإنجليزي ماسون حين كان عمره 7 سنوات في أكاديمية ريال مدريد، ولعب برفقة نجلي الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان إنزو ولوكا، كما التقى بالنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي كان لاعبًا في صفوف الفريق الملكي.

ويلعب ماسون لفريق دونكاسر روفرز منذ موسم 2016-2017، معارًا من أستون فيلا، ثم أصبح لاعبًا رسميًا للفريق في صيف 2017 .