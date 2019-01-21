المخضرم آشلي كول يعود إلى الدوري الإنجليزي.. تعرف على ناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن المدافع المخضرم آشلي كول سيعود إلى الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وغادر آشلي كول الدوري الإنجليزي العام 2014، إلى روما الإيطالي بعد مسيرة حافلة مع قطبي لندن، آرسنال وتشيلسي.

وبحسب شبكة ““سكاي سبورتس” فإن آشلي كول، البالغ من العمر 38 عامًا، سيعود إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، من بوابة ديربي كاونتي الذي يدربه فرانك لامبارد، الزميل السابق لآشلي كول في المنتخب الإنجليزي وتشيلسي.

ويملك آشلي كول مسيرة مميزة للغاية حيث لعب لأندية آرسنال وتشيلسي وروما ولوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي وقد رحل عن الفريق الأمريكي.

وكان كول ولامبارد، مدرب ديربي كاونتي الحالي، عنصرين أساسيين في تشكيلة تشيلسي الذهبية، وفازا معًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا مرة وحيدة.

ولعب آشلي كول 338 مباراة مع تشيلسي، سجل فيها 7 أهداف وصنع38، في حين لعب 227 مباراة مع آرسنال، سجل فيها 9 أهداف وصنع 18، علمًا أن انتقاله من آرسنال إلى تشيلسي العام 2005 أثار جدلًا كبيرًا.