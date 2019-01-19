كل ما تريد معرفته عن ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء السبت لمتابعة لقاء ديربي العاصمة البريطانية لندن، بين ناديي آرسنال وتشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

وتأتي هذه المواجهة وسط تكهنات بصفقات للعملاقين آرسنال وتشيلسي، فالغانرز ارتبط اسمه ببعض اللاعبين في مركز صناعة اللعب مثل المكسيكي هيرفينغ لوزانو والكولومبي جيمس رودريغيز، بينما أصبح البلوز قريبًا من ضم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بمباراة ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، بصافرة الحكم أنتوني تايلور.

وتبث مباراة آرسنال وتشيلسي عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل آرسنال بقيادة مدربه الإسباني يوناي إيمري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، وسجل الغانرز 46 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا، والغابوني بيير أوباميانغ هداف الفريق برصيد 14 هدفًا.

في حين تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري المركز الرابع برصيد 47 نقطة وسجل البلوز 40 هدفًا، واستقبل 17 هدفًا، والبلجيكي إدين هازارد هداف الفريق في الدوري برصيد 10 أهداف.

تاريخ المواجهات

هذه المواجهة رقم 197 في تاريخ لقاءات ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي، وكانت المباراة الأولى يوم 9 نوفمبر 1907 وشهدت فوز تشيلسي بنتيجة 2/1.

يتفوق آرسنال برصيد 75 انتصارًا مقابل 63 فوزًا لتشيلسي و58 تعادلًا، والإيفواري ديديه دروغبا هداف مباريات الفريقين برصيد 13 هدفًا، وكان الانتصار الأكبر من نصيب تشيلسي بنتيجة 6/0 العام 2014، وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز تشيلسي في مباراة الدور الأول للدوري بنتيجة 3/2 يوم 18 أغسطس الماضي.

حمل العديد من اللاعبين قميصي الناديين، بينهم آشلي كول وسيسك فابريغاس وأوليفييه جيرو وويليام غالاس وبيتر تشيك.

الغيابات

تشهد المباراة عدة غيابات في صفوف الفريقين، فآرسنال صاحب الضيافة يفتقد خدمات المدافع روب هولدينغ والمهاجم داني ويلبك وصانع الألعاب هنريك ميخيتريان للإصابة.

ويعاني تشيلسي من غياب المدافع أندريس كريستينسن واللاعب روبن لوفتوس تشيك للإصابة أيضًا.

أفكار ساري وإيمري

لا شك أن المواجهة فنيًا ستكون حافلة بالتفاصيل بين ساري وإيمري، يعتمد آرسنال هجوميًا على مثلث يضم النيجيري أليكس إيوبي وبيير أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، يكون إطار لعبه قائمًا على دور إيوبي في الربط بين خطي الوسط والهجوم مع حرية للتحرك لأوباميانغ على الأطراف، وفي العمق بشكل طولي، بينما يكون دور لاكازيت داخل منطقة الجزاء بالتحركات العرضية.

ويلعب تشيلسي في مواجهة هذا الهجوم بالمدافع الألماني أنتونيو روديغير الذي سيتولى رقابة لاكازيت مع خبرة دافيد لويز في التصدي لانطلاقات أوباميانغ، في حين سيكون الضغط من لاعب الوسط نغولو كانتي عاملًا مهمًا لإيقاف خطورة إيوبي.

ويعطي ظهيرا تشيلسي سيزار أزابيلكويتا وماركوس ألونسو توازنًا دفاعيًا كبيرًا في مواجهة انطلاقات محتملة من ظهيرَي آرسنال في طريقة الثلاثة مدافعين وهما هيكتور بيليرين يمينًا وسياد كولاسيناك يسارًا.

ويشهد عمق الملعب معركة كبيرة بوجود ثلاثي تشيلسي نغولو كانتي وجورجينهو وماتيو كوفاسيتش؛ للسيطرة على مجريات الأمور وغلق المساحات دفاعيًا، ولكن آرسنال يعتمد أيضًا على دور دفاعي قوي لغرانيت تشاكا ومرونة لوكاس توريرا.

ويعتمد ساري على مثلث هجومي بوجود إدين هازارد الذي يلعب بحرية حركة وبجواره بيدرو وويليان في ظل عدم الاعتماد على مهاجم صريح يواجهه آرسنال بـ3 مدافعين هم شكودران موستافي الذي سيكون دوره مهمًا في إيقاف خطورة هازارد تحديدًا حال تقدمه من الجبهة اليسرى، ولوران كوتشيليني، ويلعب سوكراتس باباستاثوبولوس في قلب الدفاع.

ويعتمد آرسنال على الحارس الألماني بيرنرد لينو ويلعب الحارس الإسباني كيبا في صفوف تشيلسي.