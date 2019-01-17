“سبايدرمان” يظهر في تدريبات ليستر سيتي (فيديو وصور)

فاجأ جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي زملاءه ومدربه كلود بويل بالتدريب، يوم الخميس، بملابس “سبايدرمان” خلال الاستعداد لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز، يوم السبت المقبل.

واختبأ مهاجم إنجلترا السابق خلف الأشجار وهو يرتدي ملابس “سبايدرمان”، قبل أن يقوم بالقفز أمام زملائه قبل أن يدخلوا أرضية الملعب لبدء التدريب.

وفاز ليستر على تشيلسي ومانشستر سيتي، الشهر الماضي، لكنه خسر أمام كارديف سيتي وساوثهامبتون في الدوري ونيو بورت في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضع بويل تحت الضغط.

Guess who ???????? pic.twitter.com/nhQdCoSCRm — Leicester City (@LCFC) ١٧ يناير ٢٠١٩

ولا يزال ليستر يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يلعب على أرض ولفرهامبتون، يوم السبت المقبل.

وعن هذه الواقعة، قال بويل لصحيفة “ميرور” البريطانية: “نحن بحاجة إلى بطل سوبر على ما أعتقد. كان (فاردي) يرتدي ملابس البطل ويضحك. كان لدى اللاعبون عطلة، يوم الأربعاء، وعاد فاردي بابتسامة وأعتقد أن هذا أمر جيد”.

وقال فاردي الذي سجل سبعة أهداف في الدوري حتى الآن: “إنه أمر محبط بعض الشيء، ولكننا ننتقل إلى أسلوب مختلف في اللعب. أعتقد أننا يجب أن نواصل العمل بجدية للتقدم إلى الأمام بشكل أسرع”.