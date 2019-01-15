بيتر تشيك حارس آرسنال يعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم

أعلن التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال الإنجليزي إنهاء مسيرته التي استمرت 20 عامًا بنهاية الموسم الحالي مع المدفعجية.

ويصر الحارس المخضرم على ضرورة إنهاء مسيرته بالحصول على لقب آخر قبل اعتزاله، حيث قال عبر حسابه على تويتر “هذا هو الموسم العشرين الذي أمضيته كلاعب محترف، وقد مر 20 عامًا منذ أن وقعت على أول عقد احترافي، لذلك أشعر أن الوقت مناسب لإعلان الاعتزال بنهاية الموسم.

“بعد أن لعبت 15 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وتوجت بكل الألقاب الممكنة أشعر وكأنني قد حققت كل ما خططت لتحقيقه.

“سأواصل العمل بجدية في آرسنال على أمل الفوز بكأس أخرى هذا الموسم، ثم أتطلع لمواصلة حياتي بعيدًا عن الملعب”.

ويبلغ تشيك 36 عامًا وكان الحارس الأساسي لتشيلسي قبل انتقاله لآرسنال قبل بضعة أعوام، وبدأ الموسم الحالي بقيادة الإسباني أوناي إيمري في التشكيلة الأساسية، قبل أن يتراجع على حساب برنارد لينو.