ملخص تصديات دي خيا خلال مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد‎ (شاهد)

انتزع فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ثلاث نقاط غالية، بتغلبه على مضيفه توتنهام بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

ويُدين مانشستر يونايتد بالفضل بتحقيق الانتصار إلى حارسه الإسباني ديفيد دي خيا الذي تصدَّى للعديد من الكرات والهجمات، ليخرج الضيوف فائزين بالنقاط الثلاث.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، حيث أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص.

ومع حلول الدقيقة 44 جاء هدف التقدم لمانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو مانشستر يونايتد من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة، في الوقت الذي شنَّ فيه نجوم توتنهام من الهجمات في رحلة بحث عن التعادل.

وتألق دي خيا في الذود عن مرماه، وتصدى لأكثر من كرة خطرة، ومنع أهدافًا محققة من مهاجمي توتنهام.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 57 نقطة.