مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام.. بوكيتينو: لا توجد دوافع إضافية لمواجهة سولسكاير

قلل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، من احتمالية أن تكون مواجهة فريقه أمام ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غدٍ الأحد، نوعًا من الاختبار، عقب ما تردد عن ترشحه لتدريب يونايتد الموسم المقبل.

وسيقود أولي غونار سولسكاير، المدرب المؤقت ليونايتد ومهاجمه السابق، الفريق في ويمبلي خلال أكبر اختبار له بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية في كافة المسابقات منذ توليه المسؤولية، عقب إقالة جوزيه مورينيو الشهر الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن أن المباراة ستكون مواجهة بين مرشحين بارزين لقيادة يونايتد بشكل دائم، لكن بوكيتينو يصر على أن هدفه حصد المزيد من النقاط أمام منافسيه الأربعة الكبار في الدوري.

وقال المدرب الأرجنتيني، الذي يحتل فريقه المركز الثالث في الدوري متفوقًا بفارق عشر نقاط عن يونايتد، للصحفيين: “الدوافع موجودة بالفعل. عندما تكون مدربًا لا يمكنك أن تركز على الشائعات، بالطبع يونايتد سيحضر لمواجهتنا من أجل الفوز. وبالنسبة له يوجد لديه دافع هائل كمدرب لمانشستر يونايتد. بالنسبة لي وجودي في توتنهام تحدٍ كبير، نحن نعشق الفوز ونكره الخسارة. نريد الفوز دائمًا. الدافع في الدوري الممتاز موجود دائمًا”.

وكشف بوكيتينو عن أنه كان في ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة عام1999، عندما كان يلعب لإسبانيول، وشاهد هدف سولشار مع مانشستر يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: “لدي ذكريات جيدة. كنت حينها مع توني خيمينيز (مدرب حراس المرمى في توتنهام). أتذكر عندما سجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع وكيف صرخت حينها، كنا مشجعين محايدين نشاهد مباراة رائعة. لكن كان الأمر لا يصدق. سنتقابل بعد نحو 20 عامًا منذ أن فرحت بالهدف الذي سجله لمانشستر يونايتد، والآن سنواجه الفريق ذاته في ويمبلي”.

واستعد يونايتد طوال الأسبوع لهذه المواجهة حيث قضى بعض الوقت في أجواء دبي الدافئة، بينما خاض توتنهام قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام تشيلسي، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال بوكيتينو: إن هذا الأمر لن يكون مؤثرًا؛ لأن فريقه سيحاول تكرار الفوز على يونايتد بعدما فاز في أولد ترافورد 3-صفر في الدوري الموسم الحالي، في اغسطس/ آب الماضي.

وأضاف: “بالطبع ستكون مباراة صعبة؛ لأن المنافس يدخل المباراة بحالة وإيقاع جيدين، وسنحت له فرصة الاستعداد لمدة أطول. لكن نحن جاهزون للمباراة”.