توتنهام ضد مانشستر يونايتد: من يتفوق.. سولشيار أم خليفته المحتمل؟

سيواجه أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أكبر اختبار منذ توليه المسؤولية خلفًا لجوزيه مورينيو عندما يتقابل فريقه مع الرجل الذي ترشحه تقارير لتولي تدريب يونايتد بشكل دائم وهو ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

ويستضيف توتنهام الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز منافسه يونايتد صاحب المركز السادس والذي يتأخر عنه بعشر نقاط على ملعب ويمبلي يوم الأحد في أصعب مواجهة لسولشار الذي يجهز فريقه جيدًا لهذا الموقف.

ومنذ إقالة مورينيو في 18 ديسمبر كانون الأول قاد سولشار الذي يشرف على الفريق حتى نهاية الموسم يونايتد للفوز في أربع مباريات متتالية في الدوري إضافة إلى انتصار على ريدينغ في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان جدول المباريات رحيمًا بالمدرب النرويجي حيث حل يونايتد ضيفًا على كارديف سيتي المتواضع ونيوكاسل يونايتد واستضاف هدرسفيلد تاون وبورنموث.

وقال سولشار هذا الأسبوع “اللعب أمام توتنهام خارج الأرض في ويميلي سيكون اختبارًا حقيقيًا”.

وتابع “نتطلع لهذه المباراة التي ستمنحني الفرصة للوقوف على مدى تطورنا أمام فريق كبير”.

وبعد إقالة مورينيو بدأت وسائل الإعلام تركز على بوكيتينو كمرشح أبرز لتولي تدريب يونايتد بشكل دائم في نهاية الموسم.

وبينما لم يصدر أي بيان رسمي عن يونايتد بشأن المدرب الأرجنتيني الذي رفض التعليق على ما سماها “شائعات” إلا أن الأجواء تشير إلى أن المدرب البالغ من العمر 46 عامًا هو هدف يونايتد الرئيسي.

ولم يخف سولشار رغبته في تولي المنصب بشكل دائم وسيحصل على دفعة معنوية حال الفوز على توتنهام في عقر داره.

وفاز توتنهام على يونايتد بقيادة مورينيو 3-صفر في أولد ترافورد في أغسطس آب وانتصر النادي اللندني في آخر ثلاث مباريات على أرضه أمام يونايتد.

ويحل ليفربول متصدر الدوري ضيفًا على برايتون اند هوف البيون يوم السبت أملًا في تعويض خسارته أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والتي قلّصت الفارق في الصدارة مع فريق المدرب يورغن كلوب إلى أربع نقاط.

ويعاني ليفربول من بعض المخاوف المتعلقة بالإصابات في خط الظهر حيث أصيب ديان لوفرين في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون واندرارز لينضم لقائمة المصابين مع قلبي الدفاع جو جوميز وحويل ماتيب.

ويلعب سيتي على أرضه مع ولفرهامبتون يوم الاثنين بعد أسبوع مشحون بمباريات الكأس لفريق المدرب بيب غوارديولا.

ويستضيف تشيلسي صاحب المركز الرابع منافسه نيوكاسل يونايتد.