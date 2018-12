رسميًا.. سمير نصري ينضم إلى ويستهام (فيديو وصور)

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع اللاعب الفرنسي سمير نصري، بصفقة انتقال حر.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي، نشره عبر موقعه الرسمي، إنه أكمل تعاقده مع سمير نصري، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد في الصيف المقبل.

وأشار ويستهام إلى أن نصري قضى فترة اختبار ناجحة معه في الأسابيع الماضية، حيث استعاد لياقته البدنية بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

ونقل موقع النادي عن نصري قوله: “ويستهام يمتلك كل شيء ليصبح واحدًا من أكبر الأندية في لندن، كما أن لديه 60 ألف مشجع حاضرين في الملعب الأولمبي في كل مباراة. أنا سعيد بعودتي إلى الدوري الأكثر تنافسية في العالم مع مدرب بطموح كبير، أنا متحمس جدًا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أوقف سمير نصري، البالغ من العمر 31 عامًا، مدة 18 شهرًا؛ بسبب خرق قواعد المنشطات، خلال تواجده مع أنطاليا سبور التركي.

وسبق لسمير نصري، وهو من أصول جزائرية، اللعب لأندية مارسيليا الفرنسي، وآرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وإشبيلية الإسباني، وأنطاليا سبور التركي.

