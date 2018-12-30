مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون.. هل يستمر مسلسل سقوط كتيبة غوارديولا؟

يخوض فريق مانشستر سيتي اختبارًا جديدًا حين يحل ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانت ميريز” في الجولة العشرين للدوري الإنجليزي.

وتلقى مانشستر سيتي الخسارة في آخر لقاءين بالدوري أمام كريستال بالاس وليستر سيتي، وهو ما يزيد صعوبة المباراة المرتقبة خارج الديار أمام ساوثهامبتون.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز ملامح هذه المواجهة وإمكانية انتفاضة السيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا أم السقوط في فخ هزيمة جديدة:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:15 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت أبوظبي، 16:15 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين

يحتل ساوثهامبتون المركز السابع برصيد 15 نقطة، وحقق أصحاب الأرض 3 انتصارات فقط في 19 مباراة سابقة مقابل تلقي 10 هزائم و6 تعادلات.. وأصبح الفريق مهددًا بالهبوط للدرجة الأولى وسجل ساوثهامبتون 20 هدفًا بينما استقبل 35 هدفًا.

ويقود الفريق مديره الفني النمساوي رالف هازنهاتل، ويعد داني إنجز هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

ويحتل مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وخسر الفريق 3 مباريات وتعادل مرتين وحقق 14 انتصارًا بالدوري وسجل 51 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى واستقبل 15 هدفًا.. ويبقى رحيم سترلينغ، هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

ولم يعرف ساوثهامبتون طعم الفوز على مانشستر سيتي منذ التغلب عليه بنتيجة 4-2 يوم الـ1 من مايو 2016 قبل عامين ونصف العام تقريبًا.

انتفاضة السيتي

يبحث مانشستر سيتي عن الانتفاضة وتحقيق الفوز لاستعادة المركز الثاني وعدم اتساع الفارق بشكل أكبر مع ليفربول المتصدر قبل لقاء القمة، يوم الخميس المقبل.

ويعاني الفريق من بعض الغيابات على رأسها فابيان ديلف الموقوف وبنيامين ميندي وإلياكيم مانغالا والحارس كلاوديو برافو للإصابة، ويعتمد غوارديولا على طريقته المعهودة 4-1-4-1.

ويراهن غوارديولا على الحارس إديرسون وأمامه ثنائي قلب الدفاع نيكولاس أوتاميندي وإيميريك لابورت مع الظهير الأيمن كايل ووكر والظهير الأيسر أليكساندر زيتشينكو.

يعاني السيتي من خلل في إفساد الهجمات المرتدة للمنافسين في ظل عدم الاعتماد على البرازيلي فرناندينهو لصالح الألماني إلكاي غوندوغان، الذي يقوم بدور لاعب الارتكاز، ولكن عاملي الضغط والقوة البدنية بؤثران على الحالة الدفاعية للفريق.

يعتمد غوارديولا على رباعي صناعة اللعب كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا والجناح السريع رحيم سترلينغ مع وجود القناص سيرجيو أغويرو.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إن تراجع غوارديولا والسيتي مؤخرًا يرجع لأمرين الأول عدم استغلال الفرص والثاني السماح بوجود هجمات معاكسة للمنافسين خاصة مع وجود أخطاء دفاعية وقلة الضغط في وسط الملعب.

وأضاف: “السيتي ليس أمامه سوى الفوز على ساوثهامبتون؛ خاصة أن أي فقدان جديد للنقاط سيزيد الفارق مع ليفربول، وحال الخسارة في لقاء الخميس المقبل سيصبح الدوري مهددًا بالضياع”.

أسلحة ساوثهامبتون

يعتمد ساوثهامبتون على بعض أسلحته الهجومية مع غياب اللاعب ميكيل أوبافيمي للإصابة، ويراهن أصحاب الأرض على خبرة المهاجم داني إنجز لاستغلال أخطاء دفاع السيتي وخلفه الثنائي ستوارت أرمسترونغ وناثان ريدموند.

ويسعى ساوثهامبتون لغلق المساحات من خلال ثنائي الارتكاز بيير هويبرغ وأوريل روميو وسيدريك سواريس ومات تارجيت مع ثلاثي الدفاع يانيك فاسترغارد ومايا يوشيدا ويان بيندنارك.