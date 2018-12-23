ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام على إيفرتون ونهاية الجولة 18 (صورة)

اكتسح توتنهام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز عليه 6/2.

وسجل توتنهام 3 أهداف في الشوط الأول عبر سون هيونغ مين وديلي آلي وهاري كين، رغم أن ثيو والكوت بادر بالتسجيل لإيفرتون.

وفي الشوط الثاني سجل كريستيان إريكسون وسون هيونغ مين وهاري كين، في حين سجل لإيفرتون جيلفي سيجوردسون.

وحقق توتنهام فوزه الرابع عشر، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي الثاني، و 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وآرسنال خامسًا، برصيد 37 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18:

1. ليفربول، 48 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 44 نقطة.

3. توتنهام، 42 نقطة.

4. تشيلسي، 37 نقطة.

5. آرسنال، 37 نقطة.

6. مانشستر يونايتد، 29 نقطة.