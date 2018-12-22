ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس (صورة)

تلقى فريق مانشستر سيتي اليوم السبت، الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، وخسر من ضيفه كريستال بالاس بهدفين لثلاثة أهداف في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في الوصافة، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وقد استطاع فريق ليستر سيتي أن يفوز على تشيلسي بهدف نظيف.

وأحرز هدف ليستر، جيمي فاردي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد ليستر إلى 25 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 37 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وفي باقي المباريات، تعادل نيوكاسل يونايتد مع فولهام سلبيًا، وفاز واتفورد على وستهام بثنائية نظيفة.

وحقق ساوثهامبتون فوزًا ثمينًا على هيدرسفيلد تاون 3-1، وبرنموث على برايتون 2-0.