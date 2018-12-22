أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. “السيتيزنز” يتأخر 3-2

يتأخر فريق مانشستر سيتي 3-1 أمام كريستال بالاس، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق إلكاي غوندوغان في الدقيقة 27.

وتعادل لكريستال جيفري شلوب في الدقيقة 33.

وأضاف الثاني أندروس تاونسيند في الدقيقة 35.

وسجل الثالث لكريستال، ميليوفيتش في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

في الدقيقة 85 قلص دي بروين النتيجة وسجل الثاني للسيتي.

ويرغب نادي مانشستر سيتي بتحقيق الفوز اليوم؛ لمواصلة مطاردة فريق ليفربول المتصدر، حيث يملك 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، بينما يسعى نادي كريستال بالاس لمحاولة الهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.