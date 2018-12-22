أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. “السيتيزنز” يتأخر 3-2

يتأخر فريق مانشستر سيتي 3-1 أمام كريستال بالاس، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق إلكاي غوندوغان في الدقيقة 27.
@OnsidearV pic.twitter.com/UskgbrNsmT
— الرجاء عدم الاضافة (@goaaals1) December 22, 2018
وتعادل لكريستال جيفري شلوب في الدقيقة 33.
@OnsidearV pic.twitter.com/3455DpyYXK
— goaaaals (@goaaaals2) December 22, 2018
وأضاف الثاني أندروس تاونسيند في الدقيقة 35.
@OnsidearV pic.twitter.com/UhtlzE25L3
— goaaaals (@goaaaals2) December 22, 2018
وسجل الثالث لكريستال، ميليوفيتش في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
@OnsidearV pic.twitter.com/PnF4soCJwB
— الرجاء عدم الاضافة (@goaaals1) December 22, 2018
في الدقيقة 85 قلص دي بروين النتيجة وسجل الثاني للسيتي.
@OnsidearV pic.twitter.com/OFSDtp2JR5
— goaaaals (@goaaaals2) December 22, 2018
ويرغب نادي مانشستر سيتي بتحقيق الفوز اليوم؛ لمواصلة مطاردة فريق ليفربول المتصدر، حيث يملك 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، بينما يسعى نادي كريستال بالاس لمحاولة الهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.