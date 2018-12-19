مورينيو: مانشستر يونايتد أصبح من الماضي.. لدي مستقبل بدونه (فيديو)

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الخوض في تفاصيل إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا في تعليقه الأول على هذه الخطوة بأن لديه مستقبلًا من دون النادي الشمالي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “مانشستر يونايتد لديه مستقبل من دوني وأنا لدي مستقبل من دون مانشستر يونايتد”.

وتابع: “لقد انتهى الأمر وأحتفظ بالأمور الجيدة ولا أتحدث عن أي أمر حصل مع النادي، ويمكننا أن نتحدث عن العديد من الأمور الجيدة، ويمكننا أن نتحدث عن أمور غير جيدة، لكن لن أقوم بذلك”.

وأضاف: “تعرفونني جيدًا، أنا لا أتغير وما فعلته عندما تركت تشلسي هو ما أريد القيام به الآن إلى أن أعود إلى كرة القدم، وأعتقد بأن لدي الحق بأن أعيش حياة طبيعية، كما سأقوم بذلك الآن”.

وزاد: “لطالما انتقدت المدربين الذين يتركون أنديتهم ثم يتحدثون عن تفاصيل ما حصل ومن كان المخطئ، وأود القول انتهى الأمر، وآمل في أن تحترم وسائل الإعلام طريقتي”.

وختم البرتغالي حديثه قائلًا: “مانشستر يونايتد بات من الماضي”.