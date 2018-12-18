كانتي يكشف عن الجانب السيء من حياته.. “يغش” أحيانًا

كشف نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي ومنتخب فرنسا المشهور بدماثه خلقه وخجله عن الجانب السيء في شخصيته عندما أشار إلى أنه يغش زملاءه عندما يلعب معهم الورق “الكوتشينة”.

ونجح كانتي المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا في روسيا في صنع سمعة طيبة له بفضل صدقه واجتهاده داخل وخارج الملعب لكنه اعترف بانه يستخدم “استراتيجيات” لمحاولة التغلب على منافسيه عندما يلعبون أوراق اللعب.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن كانتي قوله “عندما تلعب أوراقًا وتجد نفسك في موقف صعب، ستستخدم بعض استراتيجيات الخداع البسيطة وهذا ما قمت به من وقت لآخر.

وأضاف: “لهذا السبب وصفني زملائي بالمنتخب بالغشاش. هم ليسوا على حق تمامًا، لأنني لست الشخص الوحيد الذي يفعل ذلك. لكنهم ليسوا على خطأ أيضًا”.

وفاز لاعب الوسط بالدوري الممتاز مع ليستر سيتي في عام 2016 قبل الانتقال إلى تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه استرليني ليكرر هذا الإنجاز بعد عام واحد مع البلوز.