تشيلسي يهزم برايتون وساوثهامبتون يصعق آرسنال في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تغلب تشيلسي 2/1 على مضيفه برايتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أسقط ساوثهامبتون مافسه آرسنال 3/2 لحساب الجولة ذاتها.

وعلى ملعب فالمر، معقل برايتون، توغل النجم البلجيكي إدين هازارد على الجهة اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى الإسباني بيدرو رودريغيز، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 17.

وعاد هازارد نفسه وسجل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 33، بعد انطلاقة سريعة لينتهي الشوط الأول على تقدم البلوز 2/0.

وفي مباراة أخرى، فاجأ ساوثهامبتون منافسه آرسنال، على ملعب سانت ميريز، عندما سجل داني إنغز الهدف الأول في الدقيقة 20، بضربة رأس.

وأدرك الأرميني هنريك مخيتريان التعادل لآرسنال في الدقيقة 28، من ضربة رأس أيضًا، بعد تمريرة عرضية من ناتشو مونريال.

وتقدم ساوثهامبتون مجددًا عبر داني إنغز ومن ضربة رأس رائعة في الدقيقة 44، ليتقدم ساوثهامبتون 2/1 في الشوط الأول.

ونجح هنريك مخيتريان في إدراك التعادل مجددًا لآرسنال في الدقيقة 53.

وانتزع تشارلي أوستن هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 85.

وحقق تشيلسي فوز الحادي عشر، مقابل 4 تعادلات وخساراتين، ليرفع رصيده إلى37 نقطة في المركز الرابع، مقابل 21 نقطة لبرايتون في المركز الثالث عشر.

في حين تجمد رصيد آرسنال عد 34 نقطة في المركز الخامس، مقابل 12 لساوثهامتون في المركز السابع عشر.