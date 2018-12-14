مانشستر يونايتد يحطم الرقم القياسي لأسعار المدافعين بصفقة كوليبالي

قالت تقارير صحافية بريطانية إن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتحطيم الرقم القياسي لأسعار المدافعين بصفقة من العيار الثقيل.

وأشارت صحيفة “بريستول لايف” البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو يصرّ على التعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، في الميركاتو الشتوي، يناير المقبل.

وأكدت أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لدفع 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع كوليبالي، بعد أن رفضت إدارة نابولي العرضين السابقين المقدمين من إدارة المانيو لضم السنغالي الدولي.

وفي حالة انضمام كوليبالي إلى مانشستر يونايتد بهذا السعر، فإنه سيكون أغلى مدافع في التاريخ، حيث سيحطم رقم الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 75 مليون إسترليني.

ويرغب مورينيو في تدعيم دفاعاته في يناير، بعد أن تلقى الفريق 26 هدفًا في 16 مباراة خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق إلى المركز السادس بعيدًا عن ليفربول صاحب الصدارة بـ16 نقطة.

كما أصبح مانشستر يونايتد بعيدًا أيضًا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل تشيلسي المرتبة الرابعة بفارق 8 نقاط عن مانشستر يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل، مع ليفربول على ملعب أنفيلد في المرحلة الـ17 من البريمييرليغ.