استقالة مارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن رئيسه التنفيذي مارتن جلين استقال وسيترك منصبه، في مايو من العام المقبل.

وعُين جلين، وهو مدير سابق في ليستر سيتي، في الاتحاد الإنجليزي، في مارس 2015، وأشرف على تطور مستوى منتخب إنجلترا الأول، من مسيرة مخيبة في بطولة أوروبا 2016 إلى التأهل لقبل نهائي كأس العالم في روسيا هذا العام.

وقال جريج كلارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، في بيان: “بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، أود توجيه الشكر إلى مارتن على بناء وقيادة فريق إدارة، نجح في تحويل منظمتنا”.