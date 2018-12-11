مباراة برشلونة وتوتنهام.. هل يعبر بوكتينيو إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة كامب نو؟

يحل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تبدو هذه المواجهة في غاية الصعوبة في ظل صراع شرس ومثير بين توتنهام وإنتر الإيطالي، من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية مع برشلونة الإسباني الذي ضمن الصعود.

تقام المباراة على ملعب “كامب نو” في مدينة برشلونة الإسبانية في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

حسابات الصعود

يحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة وضمن التأهل والصدارة، ويبقى خلفه توتنهام الإنجليزي وإنتر الإيطالي برصيد 7 نقاط ثم إيندهوفن الهولندي برصيد نقطة واحدة.

ويسعى توتنهام لحصد الفوز لضمان التأهل؛ خاصة أن المواجهات المباشرة مع إنتر تعطي الفريق الإنجليزي الأفضلية بعد الخسارة في إيطاليا 1-2، والفوز في إنجلترا 1-0، وهو ما يجعل توتنهام يتفوق بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

فالفيردي واللعب النظيف

يبحث برشلونة عن تحقيق الفوز، الذي لن يفيد الفريق شيئًا على مستوى حسابات التأهل، ولكن من منطلق الأرقام الخاصة بالفريق وحسابات صدارة الهدافين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف البطولة برصيد 5 نقاط.

ويأمل برشلونة بقيادة مديره الفني الإسباني إرنستو فالفيردي تطبيق مبدأ اللعب النظيف واللعب من أجل الفوز درءًا للشبهات حول التعاطف مع توتنهام من عدمه,

ويغيب عن برشلونة مدافعه صامويل أومتيتي ومالكوم وسيرجي روبيرتو ورافينيا ، وربما يشهد اللقاء إراحة بعض النجوم الأساسيين مثل الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإشراك منير الحدادي وعثمان ديمبيلي مع الدفع بالبرازيلي آرثر في وسط الملعب، ومنح الفرصة للمدافع توماس فيرمايلين على حساب جيرارد بيكيه.

بوكتينيو والفرصة الأخيرة

يدرك المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، أنه أمام الفرصة الأخيرة والخسارة ستكون بمثابة ضربة موجعة في حسابات التأهل في وجود إنتر الإيطالي.

ويغيب عن توتنهام بضعة لاعبين على رأسهم سيرجي أورييه وكيران تريبير، ما يخلق أزمة بالجبهة اليمنى بجانب دافينسون سانشيز وفيكتور وانياما وموسى ديمبيلي.. ويعتمد بوكتينيو على طريقته 3-4-1-2 بوجود الحارس الفرنسي هوغو لوريس وأمامه الثلاثي توبي ألدرفيلد ويان فيرتونخين وإريك داير في خط الدفاع مع الظهير الأيمن كييلي ولكير وكريستيان إريكسين وهاري وينكس والظهير الأيسر داني روز.

ويلعب ديلي آلي دور الربط بين خطي الوسط والهجوم، الذي يضم الثنائي هاري كين ولوكاس مورا، وأكد محمد اليماني مهاجم ستاندرليج البلجيكي الأسبق لـ”إرم نيوز” أن الضغوط الواقعة على توتنهام تزيد من صعوبة مهمته في ملعب كامب نو.

وأضاف:” توتنهام يلعب كرة قوية وسريعة، ولديه مفاتيح لعب على رأسها انطلاقات الظهيرين وهي ميزة غائبة في غياب تريبير وتراجع مستوى بن دافيس، كما أن دور ديلي آلي سيكون مهمًا للربط بين خطي الوسط والهجوم”.