أهم 5 نقاط في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز

قفز ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4/0 على بورنموث، بينما عانى مانشستر سيتي من خسارته الأولى في الموسم أمام تشيلسي.

وسحق مانشستر يونايتد منافسه فولهام، بينما تفوق توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب خارج أرضه على ليستر سيتي.

وفيما يلي أهم 5 نقاط في هذه الجولة:

لفتة صلاح

لا أحد تقريبًا سيشكك في أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة “أفضل لاعب في المباراة” بعدما سجل 3 أهداف ليمنح ليفربول الفوز في ضيافة بورنموث.

لكن اللاعب المصري أظهر تواضعه عندما رفض استلام الجائزة وأصرّ على حصول زميله جيمس ميلنر عليها في ظل احتفاله بخوض مباراته 500 في الدوري الممتاز.

وقال صلاح لشبكة “سكاي سبورتس”، بينما كان يقف إلى جوار ميلنر: “لا، لن أحصل عليها لقد شارك في 500 مباراة”.

وأضاف “يجب أن أهنئه على هذه المسيرة المذهلة. هو يستحق ذلك اليوم وأتمنى أن نفوز بشيء هذا الموسم معًا لكني لن أحصل عليها”.

تحرر كانتي

قبل أن يلعب تشيلسي على أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب يوم السبت ثارت تساؤلات حول مدى نجاح قرار المدرب ماوريتسيو ساري بالاستعانة بلاعبه نغولو كانتي في مركز متقدم في الوسط خاصة بعد الهزيمة أمام توتنهام وولفرهامبتون واندرارز.

لكن ربما يكون كانتي في حاجة إلى الصبر للتأقلم مع أسلوب ساري. وسجل كانتي هدفًا واحدًا فقط في الدوري في كل موسم من المواسم الأربعة الماضية، لكنه اجتاز هذا العدد عندما أطلق تسديدة هائلة ليهز شباك مانشستر سيتي ويحرز الهدف الأول في الانتصار 2/0.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة نادرة لتشيلسي في الشوط الأول. وامتص تشيلسي ضغط مانشستر سيتي وشن هجمة سريعة ووصلت الكرة إلى إيدن هازارد الذي مهدها لكانتي المندفع من الخلف.

وربما كان قرار ساري بمنح حرية أكبر لكانتي في الوسط أشبه بالفكرة العبقرية.

تألق ويستهام

اهتزت شباك ويستهام يونايتد على أرضه أمام كريستال بالاس لكنه خرج بالانتصار 3/2 ليحقق فوزه الثالث على التوالي وبتسجيل 3 أهداف في كل مباراة.

وهذه أول مرة في عامين يفوز فيها ويستهام بـ 3 مباريات متتالية. وهذه أول مرة منذ أكثر من 30 عامًا يسجل فيها الفريق 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية.

وبدأ ويستهام الموسم بشكل مهتز لكنه تأقلم بشكل تدريجي مع أسلوب مدربه الجديد مانويل بليغريني وسط تألق من فيليبي أندرسون وخافيير هرنانديز وروبرت سنودغراس.

مطالبة بنيتز بحكم الفيديو

اتفقت أندية الدوري من حيث المبدأ على الاستعانة بحكم الفيديو المساعد بدءًا من الموسم المقبل لكن رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل شعر بضرورة تطبيق ذلك الآن بعد الخسارة 1/2 أمام ولفرهامبتون يوم الأحد.

وشعر المدرب الإسباني أن الحكم مايك دين تجاهل اعتداء بالمرفق ضد أيوزي بيريز كان يمكن أن يسفر عن ركلة جزاء وربما بطاقة حمراء.

وقبل ذلك طرد الحكم اللاعب دي أندريه يلدين بسبب منع فرصة محققة للتسجيل لكن بنيتز يعتقد أن مدافع جمال لاسيلس كان قريبًا من التغطية.

وقال بنيتز: “نريد تقنية حكم الفيديو المساعد الآن. كان الأمر سيتغير تمامًا في هذه المباراة. كيف يمكن أن تفسر هذه القرارات لجماهيرنا؟”

ليستر يغيب بغياب فاردي

انتهت سلسلة من 6 مباريات بلا هزيمة لفريق ليستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير لكن هذه المباراة الثانية على التوالي التي يعاني فيها الفريق هجوميًا بسبب غياب الهداف جيمي فاردي بسبب الإصابة.

وغاب اللاعب عن التعادل 1/1 مع فولهام يوم الأربعاء وكذلك مباراة توتنهام بسبب إصابة في الفخذ لكن بديله كليتشي إيهيناتشو لم يفعل الكثير.

وسدد ليستر 3 كرات فقط على المرمى وسيكون في أشد الحاجة لعودة فاردي سريعًا.