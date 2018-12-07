وكيل مورينيو يحسم أمر رحيل المدرب البرتغالي عن مانشستر يونايتد

نفى الوكيل البرتغالي جورجي مينديز احتمالية رحيل مواطنه جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد مؤكدًا سعادة المدير الفني في النادي الإنجليزي.

وأصدر جورجي بيانًا قال فيه: “ظهرت شائعات حول احتمالية رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد، ليست حقيقية، جوزيه سعيد في النادي والنادي سعيد معه، عقده يمتد لفترة طويلة وهو ملتزم مع الفريق وبتشييد مشروع ناجح”.

يذكر أن الشائعات تضاخمت حول احتمالية إقالة مورينيو بسبب احتلال مانشستر يونايتد للمركز الثامن بفارق 18 نقطة عن الصدارة.

يشار إلى أن عقد مورينيو يمتد مع مانشستر يونايتد حتى 2020، وذلك بعدما جدد عقده مع “الشياطين الحمر” في يناير الماضي.