يورغن كلوب يفلت من الإيقاف بعد احتفاله المثير في مباراة ليفربول وإيفرتون

أفلت المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، من الإيقاف، بعد احتفاله المثير للجدل، في فوز الريدز المتأخر 1/0 على إيفرتون، الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وسجل ديفوك أوريغي هدفًا في الدقيقة 96، ليفوز ليفربول 1/0 على إيفرتون، وبعد الهدف احتفل كلوب بشكل مثير جدًا، إذ ركض داخل الملعب واحتضن حارسه البرازيلي أليسون باكير.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 80 ألف جنيه إسترليني على كلوب، وحذره من تكرار سلوكه في المستقبل.

وعلق كلوب، اليوم الثلاثاء، على الواقعة بالقول: “لم أستطع تجنب ذلك. إذا انتهكت القواعد يجب أن يتم تغريمك عليها. آخر مرة فعلت ذلك كان قبل 14 عامًا”.

وأضاف المدرب الألماني: “إذا لم تكن هناك قاعدة فسيحتفل المدربون باستمرار على أرض الملعب. لا أعتقد أن أحدًا يعتقد أنها كانت خاطئة بشكل كبير”.

ولم يحقق إيفرتون الفوز على ليفربول على ملعب أنفيلد منذ سبتمبر 1999، كما لم يحقق الفوز في آخر 18 مباراة بين الفريقين، حيث يعود آخر فوز له على ليفربول إلى أكتوبر 2010 بنتيجة 2/0.