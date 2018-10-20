ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات يوم السبت (صورة)

سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول أول أهدافه في 4 مباريات، ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، وهو ما دفع النادي القادم من مرسيسايد نحو المركز الثاني في جدول الترتيب.

وعقب تعادل تشيلسي في وقت سابق اليوم أمام مانشستر يونايتد، دفع هذا الانتصار بليفربول إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف، خلف مانشستر سيتي المتصدر. وسيلعب فريق المدرب كلوب أمام كارديف سيتي يوم السبت المقبل.

وظل هدرسفيلد في المركز قبل الأخير دون أي انتصار، وسيحل الفريق ضيفًا على واتفورد في المباراة المقبلة.

ويتربع فريق مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز الكبير الذي حققه على ضيفه بيرنلي 5-0

وبفوزه اليوم يصل مانشستر سيتي إلى النقطة 23 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف، برصيد 21 نقطة بعد تعادله اليوم أمام مانشستر يونايتد 2-2 .