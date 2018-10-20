مانشستر سيتي مستعد لضم دي يونغ مقابل 70 مليون جنيه إسترليتي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع فرينكي دي يونغ لاعب أياكس الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن مانشستر يونايتد يراقب دي يونغ، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، ويريد التعاقد، معه الصيف المقبل، بعد فشل التعاقد مع الإيطالي جورجينيو، الذي انتقل إلى تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي مستعد لتقديم 70 مليون جنيه إسترليني لضم دي يونغ، لكنها توقعت أن أياكس سيطلب أكثر من هذا المبلغ، خاصة أن برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع اللاعب أيضًا.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن مانشستر سيتي سيعمل على ضم دي يونغ الصيف المقبل وليس في الشتاء، لكن خطط مدرب الفريق، الإسباني بيب غوارديولا قد تتغير حال تعرض لاعبيه للإصابة.

ويحرص غوارديولا على تعزيز خط الوسط بعد إصابة البلجيكي كيفين دي بروين، كما أن الفريق يريد الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وشارك دي يونغ في 13 مباراة مع أياكس الموسم الحالي، لكنه لم يصنع ولم يسجل أي هدف، علمًا أن عقده مع الفريق يمتد حتى العام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يراقب روبين نيفيز لاعب وولفرهامبتون.