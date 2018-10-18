مانشستر يونايتد يمدد عقد لاعبه لوك شو لخمس سنوات

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق بتمديد عقد لاعبه لوك شو لمدة خمس سنوات، بعد بدايته القوية للموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى شو من تراجع مستواه وغيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات منذ انتقاله إلى يونايتد قادمًا من ساوثامبتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (35.37 مليون دولار) في 2014.

لكن اللاعب البالغ عمره 23 عامًا دخل التشكيلة الأساسية ليونايتد سبع مرات في الدوري هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الظهير الأيسر شو، سينال 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في عقده الجديد.

وعاد شو مؤخرًا إلى تشكيلة إنجلترا بعد غيابه عن كأس العالم.

وكان شو ضمن تشكيلة يونايتد الأساسية تحت قيادة المدرب لويس فان جال، حتى تعرض لكسر في ساقه خلال مواجهة أيندهوفن في سبتمبر أيلول 2015. وغاب أيضًا لشهرين خلال موسم 2016-2017 بسبب إصابة في الفخذ وخضع لجراحتين في قدمه.

وعانى شو من اللعب بانتظام مع المدرب جوزيه مورينيو الموسم الماضي، وتعرض لانتقادات من المدرب البرتغالي قبل أن يثبت نفسه هذا الموسم.