مباراة إسبانيا ضد إنجلترا.. عقوبة محتملة على “اللاروخا” بسبب الجماهير

قد تواجه إسبانيا عقوبة بالغرامة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بعد إطلاق جماهيرها صيحات استهجان خلال عزف السلام الوطني الإنجليزي قبل مباراة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية، يوم الإثنين، في إشبيلية.

تقدمت إنجلترا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، وتعرض أصحاب الأرض لصيحات استهجان من المشجعين بين الشوطين في إشبيلية.

وقاتلت إسبانيا وسجلت هدفين، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب أول خسارة منذ تولي لويس إنريكي المسؤولية في يوليو/ تموز الماضي.

وبدأت جماهير إسبانيا في صيحات الاستهجان عند بدء عزف السلام الوطني البريطاني “حفظ الله الملكة”، قبل أن يخسر أبطال العالم 2010 بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضهم، لتتلقى إسبانيا أول خسارة رسمية على أرضها خلال 15 عامًا.

وتأتي هذه العقوبة المحتملة بعد 24 ساعة فقط من تورط مثيري الشغب الإنجليزي في أعمال شغب في شوارع إشبيلية، عاصمة الأندلس، ما دفع شرطة مكافحة الشغب للحد من تخريب السيارات في الشوارع بعد ليلة مثيرة.

وتعرضت إسبانيا لغرامة مماثلة عقب مباراة في تصفيات بطولة أوروبا، عندما أطلقت جماهيرها صيحات استهجان خلال عزف النشيد الوطني الأيرلندي.

وأطلقت الإذاعة الداخلية في الملعب نداءات للجماهير باحترام النشيد الوطني الأيرلندي، لكن الجماهير لم تستجب لذلك.

وسيتم حسم أمر العقوبة في حال تدوين ما جرى في تقرير مراقب المباراة، لكن إسبانيا تخشى خوض بعض المباريات من دون جماهير.