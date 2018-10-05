مباراة تشيلسي وساوثهامبتون.. ساري يأمل أن يساهم هدف موراتا في عودته لمستواه

ساند ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي مهاجمه ألفارو موراتا “باستئناف” موسمه، بعدما أحرز هدف الفوز 1/0 على فيدي المجري في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

وهذا هو الهدف الثاني لموراتا في 10 مباريات هذا الموسم، لكن المهاجم الإسباني أهدر فرصة سهلة من وضع انفراد في الشوط الأول، ليظهر تأثره بافتقاره للثقة.

وأهدر موراتا عدة فرص أخرى، قبل أن يهز الشباك قبل 20 دقيقة من النهاية، ويأمل ساري في أن يستعيد المهاجم ثقته لإحياء موسمه.

وقال المدرب الإيطالي: “كان من المهم أن يهز الشباك. قدّم أداءً جيدًا. أعتقد أن ألفارو يستطيع استئناف موسمه بهذا الأداء”.

وأصبح موراتا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي، عندما انضم تحت قيادة أنطونيو كونتي المدرب السابق في العام الماضي، لكنه عانى للتأقلم مع سرعة وأسلوب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يملك ساري العديد من الاختيارات في الهجوم بوجود أوليفييه جيرو، الذي لم يحرز أي هدف في 7 مباريات هذا الموسم، كمهاجم تقليدي آخر مع موراتا.

وأضاف ساري: “في الوقت الحالي نملك ألفارو وجيرو، لكننا سنلعب مباراة كل 3 أيام لفترة طويلة”.

“بالنسبة لألفارو موراتا كان من المهم أن يسجل، ومن المهم للغاية أن يلعب بشكل جيد من أجل الفريق كما فعل في هذه المباراة”.

ويتصدر تشيلسي المجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري ويحل ضيفًا على ساوثهامبتون، يوم الأحد.