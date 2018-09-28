ساديو ماني يشرح سبب عدم تمريره الكرة إلى محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام

نفى ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي تهمة عدم التناغم بينه وبين ثنائي الهجوم في الريدز، المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتعرض ماني لانتقادات؛ بعد اتهامه بعدم تمرير الكرة إلى زميله محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة “ليفربول إيكو” عن المهاجم السنغالي قوله، اليوم الجمعة: “كلاعب كرة قدم هذا أمر طبيعي، سيقول الناس إنه يجب أن أمرر لأحد اللاعبين حتى لو سجلت أهدافًا، ولكنني أتخذ القرار الأفضل لصالح الفريق”.

وأضاف: “في كرة القدم ستجد هذا الانتقاد وسيبقى دائمًا موجودًا، لكنني أركز على ما أقوم به لمساعدة فريقي على الفوز بالمباريات”.

وتابع ماني: “عليك دائمًا اتخاذ قرارات، وأحاول أن أتخذ القرار الأفضل للفريق، ولا أفكر في من سيسجل الهدف”.

وأردف المهاجم الدولي: “دائمًا الفريق أكثر أهمية منّي ومن أي لاعب، ولذلك أحتفل دائمًا بالتسجيل أو المساعدة”.

وأتم: “بالطبع أنا أحب زملائي وأن يسجلوا أهدافًا، ولكن مصلحة الفريق هي الهدف الأول.

وسجل ماني 4 أهداف في 8 مباريات الموسم الحالي مع ليفربول، جميعها في الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن ليفربول يستضيف منافسه تشيلسي، يوم السبت، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.