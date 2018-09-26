إيفرتون يربط الحارس الدولي جوردان بيكفورد حتى 2024

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أن الحارس جوردان بيكفورد وقع عقدًا جديدًا لست سنوات، حتى 2024.

وانضم بيكفورد إلى إيفرتون من سندرلاند العام الماضي، وخطف الأضواء في أول مواسمه وترك بصمة، ليصبح الحارس الأول لمنتخب إنجلترا قبل كأس العالم في روسيا هذا العام.

وخاض الحارس، البالغ من العمر 24 عامًا، كل مباريات إنجلترا في روسيا، ليساعد المنتخب على بلوغ الدور قبل النهائي وأرجع الفضل إلى إيفرتون في تألقه الدولي.

وقال بيكفورد لموقع النادي على الإنترنت: “أدين بالفضل لإيفرتون في مساعدتي على أن أصبح الحارس الأول لمنتخب إنجلترا”.

وتابع: “اللعب مع نادٍ كبير وعريق بحجم إيفرتون وسط جماهيره العاشقة لكرة القدم يلهمني لتقديم أفضل ما لدي… أرغب في خوض أكبر عدد ممكن من المباريات مع الفريق وهو هدفي حاليًا”.

ولعب بيكفورد في كل مباريات إيفرتون الست في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وسيواجه إيفرتون منافسه فولهام، يوم السبت.