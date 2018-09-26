لماذا منع مدرب آرسنال يواكيم لوف وبيرهوف من لقاء مسعود أوزيل؟

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، منع يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، وأوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، من لقاء مسعود أوزيل في لندن، بحجة أن لاعبي الفريق ممنوعون من اللقاءات للتركيز على لقاء بيرنتفورد في إطار الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية والذي يقام، اليوم الأربعاء.

وحاول الثنائي استغلال تواجدهما في لندن لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “ذا بيست” للقاء بعض الدوليين الألمان، لكنهم اكتفوا بلقاء الحارس بيرند لينو والمدافع شكودرتن مستافي ومدرب الشباب في آرسنال الدولي الألماني السابق بير ميرتيساكر.

وقال بيرهوف للصحيفة الألمانية: “كنا نرغب في التحدث بشكل مباشر مع أوزيل، لكن علينا أن نقبل بكونه لا يرغب في الحديث معنا في هذه الفترة”.

وأعلن أوزيل اعتزاله دوليًا بعد كأس العالم في روسيا 2018، بسبب ما وصفه بتعرضه للعنصرية بعد نشر صورة له رفقة زميله إلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، وبرفقتهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشككت وسائل الإعلام الألمانية وعدد كبير من المشجعين في ولاء الثنائي لألمانيا، بسبب الصورة لكون أصولهما تركية، وطالب بعض السياسيين بإبعادهما عن صفوف المناشافت.