كرواتيا تتهم لوفرين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بشهادة الزور

وجه مكتب المدعي العام الأوكراني في مدينة أوسيك بشرق البلاد تهمة شهادة الزور إلى ديان لوفرين، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال محاكمة مسؤولين في ناديه السابق.

ولم يذكر البيان، كما جرت العادة في كرواتيا، اسم لوفرين صراحة، لكنه قال إن المدعي العام اتهم مواطنًا كرواتيًا يبلغ من العمر 29 عامًا، مستشهدًا بتفاصيل ما أدلى به اللاعب في القضية قبل عام.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية، بما فيها الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي، أن لوفرين وجهت إليه اتهامات. ولم يتسنَ على الفور الوصول لمسؤول من ليفربول للتعقيب.

وكان المدعي العام اتهم لاعبًا دوليًا آخرَ هو لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، في مارس/ آذار الماضي، بالإدلاء بشهادة زور في القضية ذاتها.

وأدلى لوفرين بشهادته في محاكمة مسؤول ضرائب وثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في نادي دينامو زغرب، بما في ذلك زدرافكو ماميتش المدير التنفيذي السابق، بشأن تواريخ توقيع الملاحق المرفقة بعقده والتي تنظم الشق المالي في التعاقد.

ووجهت اتهامات لمسؤولي النادي بالتهرب من دفع 12.2 مليون كونا (1.92 مليون دولار) كضرائب، وإجراء تحويلات بقيمة 116 مليون كونا من خزينة النادي. لكن جميعهم نفوا ارتكاب أي مخالفات.

وانتقل لوفرين إلى ليون من دينامو زغرب في 2010، قبل أن يلتحق بصفوف ساوثامبتون في 2013 ثم ليفربول في العام التالي.

وشارك لوفرين مع مودريتش في منتخب كرواتيا الذي خسر 4-2 أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2018.

وتصل عقوبة الإدلاء بشهادة كاذبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وفر ماميتش إلى البوسنة المجاورة في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعاقب بالسجن في كرواتيا.