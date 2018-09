نيغولو كانتي يقبل دعوة للعشاء من معجبين بعد الصلاة معهم في المسجد (فيديو صور)

أثبت الدولي الفرنسي نيغولو كانتي الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده تواضعه مجددًا، عندما قضى ليلة السبت الماضي مع بعض معجبيه عقب الصلاة في المسجد.

ويشتهر لاعب وسط تشيلسي بتواضعه الجم، حيث يتجول بسيارته “ميني كوبر” المتواضعة، واعتذر لأحد مشجعي آرسنال عقب فوز البلوز على المدفعجية، ليثبت أنه أحد اللاعبين من أصحاب القلوب الطيبة في الدوري الإنجليزي.

وتأكد ذلك عن كانتي عندما أمضى، السبت الماضي، مع بعض رواد أحد مساجد لندن، عقب ساعات من قيادة تشيلسي للفوز على كارديف.

وكان من المقرر أن يقضي كانتي نهاية الأسبوع في باريس، لكنه لم يلحق بالطائرة وذهب للصلاة في المسجد، ليرتبط بصداقة مع بعض رواده الذين دعوه لقضاء الليلة في منزلهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كانتي كان على طبيعته وهادئًا، ووافق على العرض وقضى الليل مع أصدقائه الجدد وشاهد برنامج “غاري لينكر” لتقييم مباريات اليوم.

وقال أحد أصدقاء كانتي عبر حسابه على “تويتر”: “بدأ كل شيء عندما لم يلحق كانتي بطائرته إلى باريس، فذهب إلى المسجد ودعوناه لتناول العشاء، وبالفعل حضر وتناول الأرز بالكاري ولعبنا معًا فيفا وشاهدنا برنامج غاري لينكر”.

وكتب آخر: “الفائز بكأس العالم وأفضل لاعب في البريميرليغ سابقًا انضم إلينا وتناولنا العشاء بعد زيارة أحد المساجد وشاهدنا برنامج لينغر. يا له من رجل متواضع”.

ولعب كانتي البالغ من العمر 27 عامًا في الدرجة الثانية في فرنسا حتى 2013، قبل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي وتشيلسي.

Here’s a video of @nglkante at the house having a meal. His the most humblest footballer/sportsman you can meet. #CFC pic.twitter.com/U7kP9JuJC0

— Chelsea FC Fan Club (@KanteBlueArmy) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨