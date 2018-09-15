الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على ملعب ويمبلي لمواجهة توتنهام في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت الإمارات.

وتبث مباراة ليفربول وتوتنهام على قناة “beIN SPORTS HD 2”.

ويبحث ليفربول عن فوزه الخامس في المسابقة والانفراد بصدارة الترتيب، في المقابل يسعى توتنهام لإنزال الخسارة الأولى بليفربول الموسم الحالي والتعادل معه في النقاط.

وفي آخر مباراة لليفربول على ملعب ويمبلي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي خسر الريدز 1/4، ثم تعادلا إيابًا على ملعب أنفيلد.

وتمثل المباراة تحديًا مبكرًا بين محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ووصيفه الإنجليزي هاري كين.