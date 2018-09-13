توتنهام يتلقى صدمة قوية قبل مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي

تلقى نادي توتنهام ضربة قوية قبل مباراته مع ليفربول في قمة الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت المقبل. حيث أكد النادي اللندني غياب العديد من لاعبيه خلال المواجهة المهمة أمام ليفربول في ويمبلي.

وأعلن الحساب الرسمي لتوتنهام، اليوم الخميس، غياب أربعة من لاعبيه عن هذه المباراة المهمة، أبرزهم: الحارس المخضرم هوغو لوريس قائد فرنسا بطلة العالم؛ بسبب إصابة في الفخذ ستبعده عدة أسابيع.

وذلك بالإضافة إلى الدولي الإنجليزي ديلي آلي لاعب الوسط المصاب في عضلات الفخذ الخلفية، وسيغيب عن مواجهة ليفربول أيضًا، وهي ذاتها التي ستبعد موسى سيسوكو عن المباراة، لكنه سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل.

كما سيغيب المدافع خوان فويث؛ بسبب إصابته في الفخذ أيضًا، لكنه سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، ما يعني أن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيفتقد أربعة لاعبين أمام ليفربول.

ولا تحمل آخر زيارة إلى استاد ويمبلي ذكريات سعيدة لليفربول، قبل أن يواجه توتنهام هوتسبير هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ سعيًا لرد اعتباره بعد غد السبت.

فقبل 11 شهرًا، تعرَّض فريق المدرب يورغن كلوب لهزيمة قاسية 4-1 أمام توتنهام؛ ما استدعى إجراء تغييرات حوَّلت مسار موسم ليفربول.

وتبدَّدت الأخطاء الدفاعية التي تجلَّت، هذا اليوم، وتدفَّقت الأهداف بغزارة مع ضم المدافع فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون، في يناير/ كانون الثاني، ومن بعدها أصبح ليفربول قوة لا يستهان بها.

لكن الضرر كان وقع بالفعل، ومثل أي منافس آخر لم يتمكن أبدًا من اللحاق بمانشستر سيتي الذي غرَّد في الصدارة ليظفر باللقب في النهاية.

ورغم ذلك، وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا واستمرَّت حالة الزخم في الموسم الجديد، إذ يتصدَّر جدول الترتيب بعد الفوز بأول أربع مباريات، بجانب تسجيل تسعة أهداف مع اهتزاز شباكه مرة واحدة فقط.

واستهل توتنهام الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يتعثر في اللقاء الأخير قبل فترة التوقف الدولية ويخسر 2-1 أمام واتفورد، الذي يتقاسم الصدارة مع ليفربول على نحو مفاجئ.

وربما يكون الصدام مبكرًا هذا الموسم، لكنَّه يشكل فرصة أمام كل فريق لإثبات قدرته على خوض التحدي أمام سيتي، الذي يستضيف فولهام.