دروغبا يعود إلى تشيلسي في منصب جديد

أعلن ديدييه دروغبا هداف تشيلسي السابق عودته للعمل في النادي اللندني من جديد بعد ارتباطه بعقد مع علامة “يوكوهاما” للإطارات الراعي الرئيسي للنادي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الدولي الإيفواري السابق سيكون سفيرًا لعلامة يوكوهاما الشريك والراعي الرئيس لتشيلسي.

وانضم دروغبا إلى تشيلسي عام 2004 من مرسيليا وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي ومثلها لكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا 2012 خلال فترتين مع النادي الواقع غرب لندن.

لكن دروغبا لديه الآن مهمة جديدة في النادي حيث بات سفيرًا لعلامة يوكوهاما التي ترعى النادي وموجودة على صدر قمصانه.

وسجل دروغبا 164 هدفًا في جميع المسابقات عندما كان يدافع عن القميص الأزرق الشهير ورغم بلوغه الأربعين إلا أن جماهير تشيلسي ستحرص على عودته للتشكيلة الأساسية للفريق هذا الموسم في ظل معاناة ألفارو موراتا أمام مرمى المنافسين.

وشارك موراتا أساسيًا في 24 مباراة بالدوري فقط مع تشيلسي الموسم الماضي بعد انتقاله من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 58 مليون جنيه استرليني (74 مليون دولار) وسجل 11 هدفًا مع فريقه الذي احتل المركز الخامس ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.