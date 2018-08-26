أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل.. 2/1 للبلوز (فيديو)

سجل النجم البلجيكي إدين هازارد الهدف الأول لناديه تشيلسي، في مباراته أمام مضيف نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح حكم المباراة تشيلسي ركلة جزاء سجل منها هازارد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 76.

وأدرك خوسي لويس سامارتين ماتو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 83 بضربة رأسية بعد كرة من دي أندري يدلين.

وتقدم تشيلسي مجددًا وهذه المرة عبر دي أندري يدلين لاعب نيوكاسل الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87، ليينتزع تشيلسي 3 نقاط ثمينة.

ويسعى تشيلسي للحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2018/2019.

وفي حال نجاح تشيلسي في تحقيق النقاط الثلاث، فإنه سيرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط مع ليفربول.