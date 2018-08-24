غوارديولا: جاهزية مانشستر سيتي لم تكتمل بعد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الإرهاق بعد كأس العالم، وإصابة بعض اللاعبين الأساسيين قد يزعجان الفريق في مشوار الدفاع عن لقبه.

ورغم الفوز في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم اعترف غوارديولا أنه كان يتخوف من ضعف فترة الإعداد للموسم الجديد في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب المشاركة في كأس العالم في روسيا.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مواجهة مستضيفه ولفرهامبتون وأندرارز غدًا السبت في المسابقة:”المشكلة لا تتعلق بالشعور بالرضا عن النفس، لكنها تكمن في أن الفريق حاليًا ليس جاهزًا بشكل كامل”.

وأضاف أن اللاعبين بحاجة في العادة ليوم أو يومين بعد المباراة للتعافي بالكامل، لكنهم لم يصلوا بعد إلى هذه المرحلة، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت بسبب ضعف فترة الإعداد للموسم.

ويغيب عن سيتي كيفن دي بروين لنحو ثلاثة شهور بعد إصابته في ركبته خلال المران الأسبوع الماضي، كما يواجه كلاوديو برافو الحارس الثاني احتمال الغياب لفترة طويلة بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب.

وأضاف غوارديولا:”بعض اللاعبين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لاستعادة قوتهم ولياقتهم، ويشكو اللاعبون فيما بعد من مشاكل عضلية، ولهذا سيغيب كلاوديو، وكذلك كيفن”.

واستدعى سيتي هذا الأسبوع لاعبه أرو موريتس (19 عامًا) المعار إلى بريدا الهولندي، وربما يكون بين البدلاء أمام ولفرهامبتون غدًا.

وقال جوارديولا:”قلت من قبل أن أرو يتمتع بمستقبل رائع في حراسة المرمى”.

وسيسعى نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد أن قاد فريقه للعودة لدوري الأضواء.

وانتهى لقاء الفريقين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي بالتعادل دون أهداف بعد وقت إضافي قبل أن يفوز سيتي بركلات الترجيح.

وقال غوارديولا عن الفريق المنافس:”برز الفريق بقوة في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، ونجح بتقديم كرة قدم جميلة، وغدًا المباراة مختلفة، لكننا نحتاج للتماسك، واحترام المنافس مع محاولة تقديم أداء جيد”.