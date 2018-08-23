جماهير إنجلترا تهدد خنزيرًا بالقتل بسبب توقع خاطئ

أشارت تقارير صحافية بريطانية إلى أن الخنزير الذي توقع خطأ بلوغ إنجلترا نهائي كأس العالم الأخيرة في روسيا اضطر للاختفاء بعدما تلقى تهديدات بالقتل.

وتوقع الخنزير “ماركوس” فوز إنجلترا على كرواتيا في قبل النهائي لتبلغ النهائي عبر اختيار التفاح المجاور إلى علم إنجلترا مثلما توقع من قبل الفوز على كولومبيا في دور الستة عشر.

لكن عندما ظهر على شاشة قناة “آي.تي.في” صباح قبل النهائي، وجاء توقعه خاطئًا أثار مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض بموته.

وقالت جولييت ستيفنز (50 عامًا) لصحيفة “صن” البريطانية إن ماركوس اختفى الأسبوع الماضي لكنه في مكان جيد لحمايته من التهديدات.

وتعتقد جولييت التي تدير مزرعة مساحتها 22 فدانًا أن ماركوس البالغ من العمر ثماني سنوات اختُطف و”لديها شكوك بشأن ما وصفته بالمحنة وأسوأ ساعات حياتها”.

واشتهر ماركوس عندما توقع فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل، وكذلك خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

لكن بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف في قبل النهائي كتب فيليبي سكوفيلد على موقع Morning: “هل يمكنني شم رائحة لحم الخنزير المقدد؟”. في إشارة إلى رغبته في ذبح ماركوس.