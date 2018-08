لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بنجل دافيد سيلفا (فيديو)

احتفل النجم الإسباني ديفيد سيلفا بتعافي نجله ماتيو من المرض مع زملائه في مانشستر سيتي بعد الانتصار الكبير 6/1 على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الأحد.

وأهدى سيلفا هدفه الرائع من ركلة حرة لنجله، بينما سجل زميله سيرجيو أغويرو “الهاتريك” رقم 13 مع مانشستر سيتي، في حين لم يتأثر حامل اللقب بسبب غياب كيفن دي بروين ليسحق هدرسفيلد تاون.

وعقب الانتصار على ملعب الاتحاد احتفل لاعبو مانشستر سيتي بنجل سيلفا الذي حمله والده داخل غرفة خلع الملابس، ونشر حساب حامل لقب البريميرليغ على “تويتر” عدة مقاطع فيديو، وصورًا لاحتفال اللاعبين بشفاء نجل الدولي الإسباني السابق.

وكان نجل سيلفا قد وُلد نهاية الموسم الماضي مبكرًا عن موعد ولادته، وكان مريضًا بمرض استلزم وجوده في المستشفى فترات طويلة ما أدى لغياب والده عن عدة مباريات في نهاية الموسم قبل مغادرة المستشفى مؤخرًا.

Gran triunfo ante nuestra gente, dedicado especialmente a @21LVA y a su hijo Mateo. Y muy feliz por los tres goles ⚽️⚽️⚽️ //Great win for the lads, specially dedicated to @21LVA and his son Mateo. And quite pleased with the hat-trick ⚽⚽⚽ C’mon, City! pic.twitter.com/6HIlozvoKt

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) ١٩ أغسطس ٢٠١٨