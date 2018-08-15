مورينيو يتراجع ويتمسك ببقاء روخو ودارميان في مانشستر يونايتد

أبلغ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لاعبيه ماتيو دارميان وماركوس روخو بأنه يريد بقاءهما في الفريق.

وقرر مورينيو في وقت سابق عدم رغبته في بقائهما والبحث عن ناد آخر، لكن مصادر في شبكة ESPN التلفزيونية قالت، إن مورينيو يريد بقاء الثنائي على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفشل يونايتد في تحقيق الهدف الذي أراده مورينيو بالتعاقد مع مدافعين مثل: هاري ماغواير، لاعب نادي ليستر سيتي، ودييغو غودين قائد أتلتيكو مدريد.

وكان الظهير الأيمن ديوغو دالوت -الذي عاد إلى التدريب مع زملائه هذا الأسبوع بعد جراحة في الركبة- اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه مانشستر يونايتد في الدفاع.

وكان الأرجنتيني روخو قريبًا من الانضمام إلى فناربخشه التركي بينما دارميان أعلن رغبته في العودة إلى وطنه إيطاليا وبالفعل أبدت أندية يوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان اهتمامها بالتعاقد معه.

لكن لعدم وجود خيارات متاحة في الدفاع بدأ دارميان الفوز بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي في الدوري يوم الجمعة الماضي.