ليفربول ضد وستهام.. “ماسكات” محمد صلاح تغزو محيط أنفيلد (صور)

بدأت جماهير نادي ليفربول في الوصول لملعب آنفيلد استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد وستهام يونايتد، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وانتشرت صور لجماهير الريدز حول الملعب، حاملين أقنعة تحمل وجه الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق، قبل الدخول للملعب استعدادًا لمشاهدة أولى مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وسيواجه ليفربول، نظيره وستهام، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وتواجد محمد صلاح، في التشكيل الأساسي للفريق.

ويستهدف محمد صلاح تسجيل الهدف الـ35 طوال مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي لمعادلة رقمه القياسي في الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، بعدما سجل 35 هدفًا في 81 مباراة خاضها مع فيورنتينا وروما.

كما يسعى محمد صلاح لتسجيل “هدفين” للوصول إلى الهدف الـ 36، ليكون الدوري الإنجليزي، المسابقة الأكثر تسجيلًا للأهداف من جانب “الفرعون المصري” طوال مسيرته في ملاعب كرة القدم.

وتمكن صلاح من تسجيل 34 هدفًا خلال 49 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 32 هدفًا مع ليفربول و”هدفين” مع تشيلسي.