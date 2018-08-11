مورينيو ساخرًا: يجب تغيير المسمى الوظيفي للمدربين بعد إحباط سوق الانتقالات

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه يشعر بالإحباط؛ بسبب فترة انتقالات مخيبة لفريقه مانشستر يونايتد، عقب الفوز 2/1 على ليستر سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي، أمس الجمعة.

وقال مورينيو: “سيكون موسمًا صعبًا على الجميع وليس علينا فقط. كانت لدي خطط لعدة أشهر ووجدت نفسي في موقف لم أتوقع أن أكون فيه مع غلق سوق الانتقالات”.

وأضاف: “هذه مهنة تدريب كرة القدم. أعتقد أن كرة القدم تتغير ويجب تغيير مسمى المدير الفني إلى مدرب. نحن مدربون أكثر من مديرين”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد رفض بعض اقتراحات مورينيو بخصوص بعض اللاعبين، واختلفت وجهة النظر بينهما حول سياسة التعاقدات.

وبدأ العديد من الأندية، بينها أرسنال، في استخدام منصب المدير الفني،‬‬ بدلًا من ‘‬‬المدرب‭‭’‬‬ التقليدي، في انعكاس للتغيير في الهيكل الإداري للأندية والدور المتزايد لمديري الكرة وللمسؤولين عن التعاقدات والرئيس التنفيذي للنادي.

ورفض مورينيو التأكيد أن مانشستر يونايتد سينافس على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019 بعدما احتل المركز الثاني متأخرًا بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وواصل مورينيو: “يجب علينا الانتظار حتى نهاية نوفمبر لندرك مدى قدرتنا على المنافسة على اللقب”.

وأوضح: “واجهنا فريقًا أنفق أكثر منا على التعاقدات الجديدة، لذلك في الدوري الممتاز يجب أن نعتاد على مواجهة أندية تملك لاعبين لهم نفس كفاءة لاعبينا”.

“يجب عليك نسيان اسم وتاريخ وقميص الفريق؛ لأن كل مباراة باتت صعبة. أعتقد أن هذه آخر مرة سنتحدث عن ذلك؛ لأن سوق الانتقالات انتهى ولا حديث آخر بهذا الشأن”.