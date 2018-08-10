كلوب: ليفربول بحاجة لأن يكون أكثر حسمًا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

‬قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن تشكيلة فريقه الحالية التي تم تدعيمها ينبغي عليها البناء على الأداء القوي في الموسم الماضي حتى يتمكن من منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعاقد ليفربول مع أربعة لاعبين بمبالغ ضخمة وهم الحارس أليسون واللاعبان نابي كيتا وفابينيو والجناح شيردان شاكيري مما منح المشجعين أملًا حقيقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

لكن المدرب الألماني أكد أن فريقه ليس هو المرشح الأبرز للقب الدوري قائلًا: “علينا أن نكون أكثر اتساقًا وحسمًا وأن نكون أشد قوة في الأوقات المناسبة، علينا تحسين كل شيء”.

وأضاف: “علينا أن نضع أنفسنا في وضع الأبطال، نقفز في المياه ونغوص حتى ينفد كل ما لدينا من أكسجين، هذه هي الخطة، الكثير من الناس يعتقدون بسبب التعاقدات أننا نستطيع المنافسة بشكل أكبر، لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة”.

وأقر كلوب بوجود ضغط قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري ضد وست هام يونايتد بعد غد الأحد، لكنه قال إن ليفربول بحاجة أيضًا لمزيد من الحظ من أجل منافسة سيتي حامل اللقب.

وأضاف بقوله: “شخص ما قدم لي مقالًا عن أسوأ الفرق حظًا” في إشارة إلى دراسة نشرت قبل أيام ذكرت أن ليفربول خسر أكبر عدد من النقاط الموسم الماضي – 12 نقطة – نتيجة أهداف ألغيت بطريق الخطأ أو قرارات تحكيمية غير صحيحة.

وقال المدرب الألماني: “تسألونني عن الفجوة مع سيتي، حصلنا على ثلاث نقاط منهم وحصلوا هم على ثلاث نقاط منا، المسألة تتعلق بخسارة هذه النقاط في مباريات أخرى”.

وأضاف كلوب أن من المحتمل رحيل لاعبين آخرين عن النادي مع استمرار فترة الانتقالات في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.